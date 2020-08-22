Рассмотрение дела Ефремова пришлось перенести из-за эвакуации суда после анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, однако в ходе осмотра взрывчатых веществ найдено не было.

После этого суд предложил выслушать второго "тайного свидетеля" представителей защиты актера — жителя Анапы Александра Гаева, который, как ожидалось, должен был подтвердить слова первого свидетеля о "молодом брюнете" за рулем автомобиля Ефремова.

"Надо было нас заранее предупредить. А не в 10 утра об этом говорить. Это просто неуважение. Человек в 350 км от Анапы. Давайте завтра", — ответил на это адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Он также отвергнул предложение суда объявить перерыв, чтобы защита актера могла организовать все необходимое для допроса. "Не надо перерыв. Мы не успеем ничего сделать за полчаса. Нам нужен один день. В Анапу полетит наш адвокат", — заявил он.

После этого Пашаев повторил требования, о которых он говорил во время прошлого заседания — повторно провести биологическую и техническую экспертизу, а также вернуть дело обратно в прокуратуру. Чтобы понять, внимательно ли его слушают участники суда, он дважды прочел один из абзацев своего ходатайства. "Вижу, что это никто даже не заметил", — отметил он. Он также заявил отвод судье Елене Абрамовой, которую обвинил в заинтересованности, однако суд не нашел для этого оснований.

После чтения ходатайств, которое длилось на протяжении четырех часов, свои показания согласился дать сам Михаил Ефремов. Перед допросом он ответил на вопрос Пашаева о том, почему после аварии следы от ремня безопасности оказались у него слева на шее.

"Не знаю, ремень у меня обычно сзади. У меня с памятью проблемы. Я если садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал верхнюю часть ремня, уже пристегнутого. Помню, что я не стремился сесть за руль в тот день. Из бара я шел за карточкой в машину и заходил я с пассажирской стороны. А потом что было, я не помню", — сказал актер.

После этого адвокат обвинения спросила, помнит ли Ефремов, что сидел на пассажирском сидении.

"Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили", — пояснил актер.

Ефремов также выступил за проведение повторной экспертизы, однако несмотря на обещание Пашаева признать вину, если ее результаты ничего не покажут, суд не нашел оснований для подобных шагов. Пашаев в свою очередь попросил приобщить к материалам дела копию подтверждения почтовых переводов от имени Ефремова брату погибшего, его сыновьям и вдове, каждый из которых получил 200 тысяч рублей в качестве "моральной компенсации".

Под конец заседания Ефремов заявил, что отказывается от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, которые представляли его интересы в суде.

"Пусть они останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой. Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются", — объяснил Ефремов свое решение.

Он также подчеркнул, что самостоятельно пошел на этот шаг. "У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", — добавил Ефремов.

Генрих Падва, чье имя упомянул Ефремов в своем заявлении прокомментировал слова актера и отметил, что тот пока к нему не обращался. "Пока ничего не знаю. Пока обращения ко мне официального не было соответствующего от человека, который имел бы полномочия от Михаила. Когда будут — будем обсуждать", — приводит его слова РБК.

В связи с возникшей необходимостью найти нового адвоката для актера, судья перенесла заседание на 24 августа. "Это его законное право. В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение", — прокомментировал решение своего клиента Пашаев, который также назвал "достойным" решение Ефремова сохранить за ним статус консультанта.