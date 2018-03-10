Актер театра "Современник" Михаил Ефремов сорвал спектакль "Не становись чужим" Самарского театра оперы и балета, передает РИА "Новости". Об этом зрители пишут в социальных сетях.
© youtube.com

Сначала спектакль был задержан на полчаса.

По словам зрителей, Ефремов, который исполнял главную роль, был "абсолютно пьян", произносил "несвязный текст" и шатался.

Так как реплики Ефремова было практически не слышно, один из зрителей попросил актера говорить громче. После этого артист рассердился и стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к присутствующим нецензурную лексику.

Gazeta.ru
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