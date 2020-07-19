Михаил Ефремов сидит в "гадюшнике", читает и пьет минералку: будни домашнего ареста

Михаил Ефремов читает книги, смотрит ТВ — кино и сериалы, пишет. В просторной квартире у него огромный рабочий кабинет, который Ефремов называет “берлогой”, иногда “гадюшником”. Комната устроена так, чтобы громкие звуки телевизора или табачный дым не проходили в другие помещения квартиры — установлена звукоизоляция. Ефремову разрешено общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми. На улицу он не выходит.
Близкий к семье Михаила Ефремова друг добавляет, что алкоголь он сейчас не употребляет — только минералку. Взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова все в порядке, но есть проблема с дыхательными путями — астма.
“Миша никогда не зашивался. Супруга Софья, когда только они жить начинали, подмешивала ему травки всякие для очищения печени. Она вообще адепт здорового образа жизни — не пила и не курила никогда. Детей приучала к раздельному питанию, они холодной водой обливались, таблетки только по необходимости пьют, в церковь каждое воскресенье ходят. Миша, конечно, не закалялся и ЗОЖ не вел. Но одно время Софья его и в бассейн записала, и в спортивный клуб, а он ходил. Она его всегда старалась спасти от разрушения, при ней он выпивать боялся”, — рассказывает знакомый.
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