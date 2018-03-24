Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий

Иногда для большого скандала достаточно одной короткой фразы. Объявление, которое потрясло Берлин, появилось в начале февраля на странице в Facebook самого большого и самого роскошного спа-центра города - Vabali Spa. Оно гласило: "В связи с многочисленными обращениями наших гостей мы просим вас с 1 марта носить халаты за пределами саун и бассейнов".

Другими словами - голышом (а в Германии принято заходить в сауну без купальников и любого "текстиля" на теле) теперь можно находиться только в саунах и бассейнах. А ходить так по территории спа - нельзя.

Под напором американцев и англичан

В городе разразился скандал. "Расслабленно гулять по территории спа, украшенной статуями Будды, в чем мать родила больше нельзя", - описывала нововведение берлинская пресса.

Но что самое возмутительное - прикрывать халатами тела немецких сторонников натуризма якобы заставляют из-за жалоб… американцев и англичан, которые описывали фривольные немецкие нравы на интернет-порталах, а также гостей из католической Италии.

Волна возмущения докатилась до бундестага. Депутат от Левой партии Грегор Гизи заявил, что берлинские традиции нельзя нарушать в угоду иностранцам. "Туристы не имеют права ограничивать городскую культуру", - сказал он. А в том, что речь идет о давней традиции находиться без одежды в общественных местах, никто не сомневается.

Право быть голым в компании незнакомых, реализуемое гражданами Германии ежедневно в саунах фитнес-клубов и спа-центрах, а летом - у любого озера и даже посреди города в парке Тиргартен в двух шагах от Рейхстага, сбивает с толку приезжих. Но свобода и неприкосновенность личного пространства - святое.

Публичная нагота - не повод для раздора

Публичная нагота в Берлине (да и во всей Германии) не запрещена. В Берлине, например, посетители одного премиального фитнес-клуба на Курфюрстендамм переодеваются на глазах у всего города - в раздевалках на 14-м этаже нет никаких жалюзи или матовых стекол. Нет их и в саунах клуба - посетители смешанной сауны взирают на мегаполис "в чем мать родила". Единственный предмет гардероба, разрешенный в смешанной сауне, - полотенце.

Крупные спа-центры с саунами и бассейнами указывают на своих сайтах, что купаться и париться голышом - само собой, разрешено. Главный городской пляж на озере Ванзее под Потсдамом оборудован отдельной зоной для нудистов, с душевыми и кафе, где из одежды на гостях нет ничего, только солнцезащитные очки.

В городе и окружающей его федеральной земле Бранденбург есть даже официально зарегистрированный Союз натуристов, насчитывающий более 3500 членов. Его пресс-секретарь Йорг Шмид называет Берлин "колыбелью немецкого нудизма" и возмущается тем, что столица Германии уступает под натиском предрассудков и комплексов. В интервью русской редакции DW он говорит, что не понимает причин роста предрассудков, несмотря на очевидный сексизм наружной рекламы на улицах города и по ТВ. По его оценке, доля сторонников нудизма не превышает пяти процентов от общей численности населения.

Неправительственная общественная организация "Земельный союз культуры свободного тела Берлин-Бранденбург" ставит своей целью, среди прочего, проведение непринужденных спортивных соревнований, а также развитие философии "культуры свободного тела", которая не сводится к нахождению голышом на открытом воздухе, а предусматривает "взаимное уважение, терпимость к инаковости других, независимо от возраста или внешнего вида".

Его пресс-секретарь Йорг Шмидт подчеркивает, что настоящие натуристы не имеют ничего общего с эксгибиционистами, которых можно наблюдать летом у некоторых берлинских озер или в парках. По его словам, и конфликт в Vabali Spa вызван столкновением примитивного эксгибиционизма - с одной стороны, и ханжества - с другой.

"Давняя культура нудизма"

Берлинский офис по туризму, в рекламные брошюры которого включен и Vabali Spa, ссылается на давнюю и долгую культуру нудизма не только в Берлине, но и во всей стране. Как говорит пресс-секретарь VisitBerlin Аня Микулла, у иностранных гостей есть выбор - в городе достаточно саун с раздельными парными для мужчин и женщин.

Это же касается и городских пляжей, где есть достаточно места для тех, кто предпочитает заходить в воду в купальнике. Решение об обязательном ношении халатов в крупнейшем спа-центре Берлина называют его внутренним делом, немалую долю гостей которого составляют иностранцы.

Каково конкретно соотношение иностранных туристов и немцев среди гостей центра, его администрация предпочитает не называть. Генеральный директор Корнелиус Рим ответил DW, что некоторые посетители удивлены немецкой культурой нудизма, несмотря на устные предупреждения на входе и таблички на немецком и английском языках.

По словам директора, с момента открытия центра в 2014 году гостей просили носить халаты за пределами саун. Теперь же эта просьба стала частью правил для посетителей. "Но в нашей концепции ничего не поменялось, - заверяет директор. - У нас по-прежнему можно загорать голышом на открытом воздухе".