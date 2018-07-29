Ухудшение состояния Иосиф Кобзона связано с тем, что раковая опухоль, возможно, дала метастазы в другие органы, сообщает Ura.Ru. Опрошенные эксперты отмечают, что диагностированный рак предстательный железы у артиста поддается лечению, но не в случае осложнения, когда человека уже трудно спасти.
По мнению собеседника издания, именно метастазы могли вызвать стремительное ухудшение состояния. При этом специалисты подчеркивают, что рак предстательной железы один из самых распространенных видов онкологии у мужчин. Чаще него диагностируют только заболевания мочеполовой системы и легких.
Отметим, что ранее сестра артиста заявила, что с Кобзоном все в порядке, а его состояние далеко не такое тяжелое, как пишут СМИ. "Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", – отметила Гелена.
Также информацию о резком ухудшении здоровья артиста опровергли жена и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявила представитель Кобзона.
Напомним, что он был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.
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