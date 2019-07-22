21 июля американская рок-группа Metallica в рамках мирового турне WorldWired выступила в Москве на стадионе «Лужники». В середине концерта басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт, оставшись на сцене вдвоем, неожиданно исполнили на русском языке песню Виктора Цоя «Группа крови». Получилось невероятно трогательно и мощно.

Музыканты Metallica на каждом концерте своего тура исполняют специальные каверы для местных фанатов. Например, в Берлине они играли «Engel» Rammstein, в Париже — «Ma gueule» Джонни Холлидея, в Манчестере — «I Wanna Be Adored» группы The Stone Roses, а в Праге — песню «Йожин з бажин» чешского музыканта Ивана Младека.

Медуза
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