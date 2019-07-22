Музыканты Metallica на каждом концерте своего тура исполняют специальные каверы для местных фанатов. Например, в Берлине они играли «Engel» Rammstein, в Париже — «Ma gueule» Джонни Холлидея, в Манчестере — «I Wanna Be Adored» группы The Stone Roses, а в Праге — песню «Йожин з бажин» чешского музыканта Ивана Младека.
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