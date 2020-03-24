Месть безработного: бывший помощник Лободы раскрыл ее главную тайну

Светлана Лобода устраивает из своих концертов яркое танцевальное шоу. Певица легко даст фору многим профессиональным танцорам. Артистка для достижения результата много занимается. Видео тренировок она публикует в блоге. Ролики набирают миллионы просмотров.
Однако концертный директор после разрыва со своей подопечной решил выставить на всеобщее обозрение ее стыдные секреты. “С артистами, с которыми я работаю, я с ними дружу. И про их комплексы молчу… Но есть артистка, с которой я больше не дружу. Про нее я могу сказать”, — заявил Стас Пшеницын в эфире программы “Звезды сошлись”.
Помощник звезды поведал, что Светлана все концерты задерживает минимум на час. “Она приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж… Лобода пользуется поролоновыми накладками для создания объема ягодиц”, — огорошил признанием мужчина.
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