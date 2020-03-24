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Идеальная фигура Светланы Лободы является примером для подражания не только для ее многочисленных поклонников, но и звезд шоу-бизнеса. Однако в окружении певицы заявили — не все в роскошной фигуре знаменитости натуральное, — пересказывает “КП”.
Месть безработного: бывший помощник Лободы раскрыл ее главную тайну
© RIA / Scanpix

Светлана Лобода устраивает из своих концертов яркое танцевальное шоу. Певица легко даст фору многим профессиональным танцорам. Артистка для достижения результата много занимается. Видео тренировок она публикует в блоге. Ролики набирают миллионы просмотров.

Однако концертный директор после разрыва со своей подопечной решил выставить на всеобщее обозрение ее стыдные секреты. “С артистами, с которыми я работаю, я с ними дружу. И про их комплексы молчу… Но есть артистка, с которой я больше не дружу. Про нее я могу сказать”, — заявил Стас Пшеницын в эфире программы “Звезды сошлись”.

Помощник звезды поведал, что Светлана все концерты задерживает минимум на час. “Она приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — это отсутствие ж… Лобода пользуется поролоновыми накладками для создания объема ягодиц”, — огорошил признанием мужчина.

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