Отмечается, что инцидент произошел на МКАД. Бузова ехала на Mercedes, когда в зад ее машины въехал грузовик.

Певица получила небольшие ушибы — по информации портала, фура передвигалась на низкой скорости. Участники ДТП вызвали полицию.

В июне Бузова выступила на открытии своего ресторана в Москве. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение, и парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, где расположено заведение.

Ольга Бузова прославилась как ведущая телепроекта "Дом-2". Свою дебютную музыкальную пластинку "Под звуки поцелуев" она записала в 2017 году. Помимо этого, исполнительница выпустила 13 синглов.