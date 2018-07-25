Отмечается, что инцидент произошел на МКАД. Бузова ехала на Mercedes, когда в зад ее машины въехал грузовик.
Певица получила небольшие ушибы — по информации портала, фура передвигалась на низкой скорости. Участники ДТП вызвали полицию.
В июне Бузова выступила на открытии своего ресторана в Москве. Посетители устроили давку, пытаясь попасть в заведение, и парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, где расположено заведение.
Ольга Бузова прославилась как ведущая телепроекта "Дом-2". Свою дебютную музыкальную пластинку "Под звуки поцелуев" она записала в 2017 году. Помимо этого, исполнительница выпустила 13 синглов.
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