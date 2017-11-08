Американскую певицу Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает TMZ.
Mariah Carey įspaudų ceremonijoje
© Vida Press

Подать иск может глава компании, обеспечивавшей безопасность исполнительницы.

Как утверждает владелец этой фирмы Майкл Анелло, Кэри вела себя непристойно, а также постоянно оскорбляла его самого и его коллегу. В частности, настаивает потенциальный истец, певица называла его "нацистом" и "скинхедом".

Со своей стороны, в окружении Кэри сказали, что связывались с юристом Анелло и были готовы оплатить "определенные счета", но утверждается, что экс-телохранителя не устроила сумма. Информации о домогательствах у представителей певицы нет.

По имеющимся данным, певица сотрудничала с данной компанией с июня 2015 года по май 2017 года.

Gazeta.ru
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