"Меня прокляли": избивший жену Башаров обвиняет во всем колдунов

Актер Марат Башаров, недавно избивший жену, считает, что его прокляли участники шоу экстрасенсов, которое он ведет, пишет "Комсомольская правда".
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О том, что причиной роковой ссоры могли стать маги и колдуны, рассказал оставшийся анонимным друг артиста в беседе с изданием. По словам приятеля, у Башарова случаются провалы в памяти из-за "большого количества выпитого", и он не помнит, за что именно сломал жене нос.

"Лиза очень ревнива. Нередко бывало - он задержался после выступления. Она начинает цепляться: "От тебя пахнет женщиной". Он отвечает, мол, перед гримеркой обнялись с поклонницами, поцеловались... А она затевает скандал: ты пьешь, гуляешь", — выдал свою версию случившегося друг.

"Даже в пылу ссоры сказала: "Возможно, тебя кто-то сглазил, раз ты так пьянствуешь". А теперь и он говорит: "Может, меня и вправду проклял кто-то из этих ведьм и колдунов. Как ни строю отношения, а все какая-то фигня происходит". Каждая попытка создать семью заканчивается крахом", — добавил знакомый артиста.

Gazeta.ru
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