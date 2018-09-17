Менеджер Джастина Бибера: "Он мог умереть от передозировки в любой момент"

Продюсер 24-летнего канадского певца Джастина Бибера Скутер Браун дал скандальное интервью, в котором заявил, что в 2017 году артист принимал столько запрещенных веществ, что Браун начал всерьез опасаться за жизнь подопечного. Именно продюсер настоял на отмене прошлогоднего тура Бибера, сообщает Fox News.
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По словам Скутера Брауна, в какой-то момент он заявил Биберу, чтобы тот перестал записывать музыку и выступать. Несмотря на то, что столь радикальное решение грозило команде певца финансовыми потерями, продюсер канадца смело пошел на этот шаг.

"Он хотел поехать в тур, но я понимал, если это произойдет, Джастин может не пережить турне. Мне было плевать на деньги, я хотел, чтобы он выздоровел", — отметил Скутер Браун.

Продюсер Бибера заявил, что пытался всеми способами оградить певца от наркотиков и плохой компании, но это получалось у него скверно.

"Я старался следить за ним, бегал за Джастином по пятам, через скандал отменил его тур. Ничего не помогало. Я боялся, что в какой-то момент он заснет у себя в машине и больше не проснется", — рассказал продюсер.

Впрочем, в начале года у Бибера начался новый период.

"Как-то раз он проснулся и сказал: "Я хочу с тобой поговорить. Я больше не хочу быть тем, кем являюсь". Это был первый шаг на пути к выздоровлению, который Джастин успешно совершил", — заявил Браун.

По словам продюсера звезды, в настоящий момент скандальный артист делает большие успехи в том, что касается самоконтроля и творчества.

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