Менеджер Джастина Бибера: "Он мог умереть от передозировки в любой момент"

По словам Скутера Брауна, в какой-то момент он заявил Биберу, чтобы тот перестал записывать музыку и выступать. Несмотря на то, что столь радикальное решение грозило команде певца финансовыми потерями, продюсер канадца смело пошел на этот шаг.
"Он хотел поехать в тур, но я понимал, если это произойдет, Джастин может не пережить турне. Мне было плевать на деньги, я хотел, чтобы он выздоровел", — отметил Скутер Браун.
Продюсер Бибера заявил, что пытался всеми способами оградить певца от наркотиков и плохой компании, но это получалось у него скверно.
"Я старался следить за ним, бегал за Джастином по пятам, через скандал отменил его тур. Ничего не помогало. Я боялся, что в какой-то момент он заснет у себя в машине и больше не проснется", — рассказал продюсер.
Впрочем, в начале года у Бибера начался новый период.
"Как-то раз он проснулся и сказал: "Я хочу с тобой поговорить. Я больше не хочу быть тем, кем являюсь". Это был первый шаг на пути к выздоровлению, который Джастин успешно совершил", — заявил Браун.
По словам продюсера звезды, в настоящий момент скандальный артист делает большие успехи в том, что касается самоконтроля и творчества.
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