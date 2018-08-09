Супруга президента США Дональда Трампа — Мелания — пришла на деловой ужин главы государства с американскими бизнесменами в подержанном платье, пишет Daily Mail.
Melania Trump
© Reuters / Scanpix

Торжественный прием состоялся в принадлежащем Дональду Трампу гольф-клубе в Бедминстере. На ужин первая леди надела платье без рукавов Monique Lhuillier с цветочным принтом стоимостью 539 долларов. В нем Мелания уже появлялась на публике во время президентского митинга в городе Янгстаун (штат Огайо) в прошлом году.

Вместе с президентом и первой леди на приеме присутствовала и дочь Дональда Трампа от первого брака Иванка. Она надела персиковое платье с открытыми плечами и цветочном декором.

В июле Мелания Трамп стала объектом насмешек из-за того, что во время визита в Хельсинки на встречу президентов США и России в 27-градусную жару надела теплое пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продается по цене около 3,7 тысячи долларов.

Lenta.ru
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