Торжественный прием состоялся в принадлежащем Дональду Трампу гольф-клубе в Бедминстере. На ужин первая леди надела платье без рукавов Monique Lhuillier с цветочным принтом стоимостью 539 долларов. В нем Мелания уже появлялась на публике во время президентского митинга в городе Янгстаун (штат Огайо) в прошлом году.
Вместе с президентом и первой леди на приеме присутствовала и дочь Дональда Трампа от первого брака Иванка. Она надела персиковое платье с открытыми плечами и цветочном декором.
В июле Мелания Трамп стала объектом насмешек из-за того, что во время визита в Хельсинки на встречу президентов США и России в 27-градусную жару надела теплое пальто с поясом бледно-желтого цвета итальянского модного дома Gucci. На сайтах онлайн-ретейлеров вещь продается по цене около 3,7 тысячи долларов.
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