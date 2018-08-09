Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года

Музыкант пытался въехать на территорию Евросоюза на автомобиле через пропускной пункт "Лужники — Берегшурань" в Закарпатской области. Сотрудники погранслужбы Венгрии забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампа — в документе обнаружили потертости.

Как рассказали в Государственной миграционной службе Украины, теперь композитору запрещен въезд в ЕС до 2020 года.