Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года

Украинского композитора Константина Меладзе задержали венгерские пограничники. Об этом сообщает "Канал 24" со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.
© RIA/Scanpix

Музыкант пытался въехать на территорию Евросоюза на автомобиле через пропускной пункт "Лужники — Берегшурань" в Закарпатской области. Сотрудники погранслужбы Венгрии забрали у Меладзе загранпаспорт из-за подозрения в подделке штампа — в документе обнаружили потертости.

Как рассказали в Государственной миграционной службе Украины, теперь композитору запрещен въезд в ЕС до 2020 года.

Lenta.ru
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