Меган Маркл выпускает кулинарную книгу

Меган Маркл выпустит кулинарную книгу по рецептам женщин из мусульманских семей, община которых пострадала в результате пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне 14 июня 2017 года. В пожаре погиб 71 человек, больше всего жертв было среди выходцев из Африки и Ближнего Востока.
Женщины из семей, пострадавших от бедствия, организовали бесплатную общественную кухню, на которой собираются и готовят еду для всех желающих два раза в неделю в мусульманском культурном центре Al Manaar.
Все средства от продажи книги под названием "Вместе: наша общественная кулинарная книга" пойдут на то, чтобы у женщин появилась возможность готовить еду каждый день. В своем заявлении Меган Маркл отметила: "Я сразу почувствовала связь с этой общественной кухней; это место, в котором женщины смеются, горюют, плачут и готовят вместе".
Герцогиня Сассекская посещала кухню с января 2018 года как частное лицо и планирует поддерживать движение. Сами женщины назвали кухню в Al Manaar "Hubb Community Kitchen".
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