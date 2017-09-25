Меган Маркл впервые появилась на публике в обществе принца Гарри

Маркл и принц Гарри посетили открытие Invictus Games ("Игры непобежденных") — спортивных игр, созданных принцем для бывших военнослужащих. Однако сидели они порознь, пару разделяло почти четыре ряда.

Открытие игр также посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и первая леди США Мелания Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что Меган Маркл познакомилась с британской королевой Елизаветой II.