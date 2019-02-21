Меган Маркл снова увидят в кино

Фильм был снят еще в 2011 году режиссером Полом Сапиано. Сюжет разворачивается вокруг молодых людей, которые отрываются на вечеринках в Лос-Анджелесе. Меган играет героиню Дану, которая также предстанет в интересных сценах. Коллегами Меган по фильму стали Адам Палли и Макс Гринфилд.
Сейчас Меган Маркл отреклась от своей профессии, хотя многие всё еще желают вновь увидеть звезду на экранах. Именно этим и воспользовались продюсеры фильма, решив вновь запустить кино 8-летней давности! Теперь то он соберет намного больше зрителей за счет популярности Маркл.
Правда, в интернете сейчас на Меган выливается много негатива. Совсем недавно Кенсингтонский дворец выразил беспокойство о травле Меган Марлк и Кейт Миддлтон в интернете. Отслеживать негативные расистские и сексистские комментарии в социальных сетях и на других платформах становится всё тяжелее, поэтому королевская семья решила применить тяжелую артиллерию. В отряды «бойцов» поступило еще несколько новобранцев, среди которых Джордж Клуни и Тесси Антони.
На конференции Hulu Джордж выразил свое беспокойство о негативе в сторону Меган. «Она на седьмом месяце беременности, а ее преследуют и поносят, как когда-то Диану, эта история повторяется. Мы видели, чем это закончилось. Я не могу передать, как все это расстраивает меня», – поделился актер.
Помимо Джорджа Клуни за герцогиню вступилась и Тесси Антони, бывшая принцесса Люксембургская. Она написала у себя в Twitter пост, посвященный герцогине. «Никто такого не заслуживает. Если не знаете чего-то, молчите. Нехорошо плохо говорить о ком-то только потому, что ты защищен анонимностью в Интернете. Будьте добрее!!! Это круто! Она этого не заслужила», — написала бывшая жена принца Люксембургского Луи.
Помимо негатива от пользователей сети, очередным ударом стала публикация личного письма от Меган ее отцом Томасом. «Если ты любишь меня, как ты это рассказываешь в прессе, пожалуйста, остановись. Позволь нам жить нашей жизнью. Пожалуйста, прекрати лгать, причинять боль, эксплуатировать мои отношения с моим мужем. Я вижу, что ты забился глубоко в эту кроличью нору и думаешь, что выхода уже нет, но задумайся – жить с чистой совестью это ценнее, чем любые деньги на свете» — пишет Маркл.
Вот и весь бизнес. Где и как сейчас живет звезда "Ласкового мая" Юрий Шатунов
Ставший суперпопулярным в 1980-е коллектив "Ласковый май"...
ВИДЕО: Это не Тилль. Светлану Лободу застали с мужчиной в клубе (3)
Певицу Светлану Лободу сняли на видео вместе с...
"Пыталась скрыть, как могла": Галкин раскусил заговор Пугачевой
Максим Галкин снял на камеру Аллу Пугачеву и их дочь...
Светлаков бросил в нищете спившуюся звезду ТНТ (5)
Сергей Светлаков не откликнулся на просьбу о помощи...
TOP новостей
Раймондас Куодис: элита к катастрофе уже подготовилась (12)
В последние десятилетия зарплаты почти не растут,...
Студент из Луцка: украинцы едут в Литву не только для того, чтобы работать на стройках (135)
Газетные заголовки стран Балтии, Польши и Чехии...
Дело о коррупции судей: Главизбирком Литвы лишил неприкосновенности мэра Друскиникай (7)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в четверг...
Revolut надеется увеличить число клиентов до 100 млн
Создающий в Литве специализированный банк английский...
Дело о коррупции в судах Литвы: суд вынес первые решения о назначении меры пресечения (33)
21 февраля в Вильнюсский участковый суд доставили...