"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала жена принца Гарри, сына наследника британского престола принца Чарльза.
Арчи, первый сын Меган Маркл и принца Гарри, родился 6 мая 2019 года.
Как написала Меган, "в 2020 году всех нас преследовали потери и боль".
Она описала обстоятельства, при которых произошел выкидыш. Утром она почувствовала "резкую судорогу", после чего ее доставили в больницу.
"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне", - описывает Меган этот день.
39-летняя Меган Маркл говорит, что решила рассказать о пережитом, чтобы призвать людей заботиться друг о друге в период праздников, когда в США отмечается День благодарения. Главным мотивом ее колонки в New York Times стал вопрос "как ты?" ("are you OK?" - англ.), который она задала принцу Гарри в больнице. По ее мнению, люди должны чаще проявлять заботу об окружающих.
Она также призвала более открыто говорить о чувствах женщин, которые теряют детей во время беременности.
"Потеря ребенка означает почти непереносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало, - пишет Меган. - Переживая боль нашей потери, мы с мужем узнали, что из каждых 100 женщин от 10 до 20 перенесли выкидыш. Но несмотря на потрясающую распространенность этого горя, разговоры о нем остаются запретной темой, которая связана с (ничем не оправданным) позором".
"Некоторые проявили смелость и поделились своими переживаниями. Они решили открыть эту дверь, понимая, что в момент, когда один человек начинает говорить правду, остальные получают право сделать то же самое", - пишет Меган.
В январе этого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, в этом году они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.
Гарри и Меган больше не могут пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним уже не обращаются "Ваше королевское высочество". При этом они остаются герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохраняет титул принца, который достался ему при рождении.
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