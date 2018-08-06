Меган Маркл в минувшую субботу отметила свой 37-й день рождения на чужом празднике - свадьбе друга детства принца Гарри Чарли Страубензи. Герцог Сассекский присутствовал на торжестве в качестве шафера, его жена была почетной гостьей. При этом на свадьбу, как отмечают британские таблоиды, супруги приехали порознь.
В качеств наряда Меган выбрала черно-белое платье Club Monaco (его стоимость, как пишут СМИ, составляет 328 долларов США), черную шляпку и классические лодочки на высоком каблуке.
Меган Маркл провела свой день рождения на свадьбе друзей мужа
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