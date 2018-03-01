На мероприятии Меган Маркл заявила, что поддерживает женское движение против сексуального харрасмента под хэштегами #MeToo и #TimesUp. Она сказала, что члены королевской семьи должны поддерживать движение, которое помогает женщинам открыто говорить о том, что им не нравится.
"Женщинам не нужно искать свой голос, им нужно чувствовать, что их наделили силой и что люди действительно готовы поддерживать их, в том числе, и мужчины".
Перед началом мероприятия принц Уильям официально представил собравшимся Меган Маркл, заявил, что особенно счастлив оттого, что она присоединилась к другим членам королевской семьи.
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