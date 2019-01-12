Меган Маркл не прячет животик под одеждой

10 января герцогиня Сассекская посетила женский благотворительный центр в Лондоне. Освещавшие мероприятие СМИ отметили выбор наряда Меган, которая не прячет растущий животик под одеждой свободного кроя, предпочтя сдержанное и элегантное прилегающее платье черного цвета.
Напомним, 15 октября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка. "Их королевские высочества рады сообщить, что герцогиня Сассекская беременна и ждет появления ребенка весной 2019 года. Они очень ценят поддержку, которую им оказывают люди по всему миру с момента свадьбы в мае, и очень счастливы поделиться радостной новостью", — говорилось в сообщении Кенсингтонского дворца.
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