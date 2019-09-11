Медики оценили перспективы выздоровления пришедшего в сознание Шумахера

Во Франции действуют очень строгие законы о конфиденциальности медицинских данных, и больница, куда экс-гонщика доставили в окружении десятка охранников, не стала комментировать даже сам факт прием 50-летнего Шумахера на лечение, не говоря уже о его состоянии. Тем не менее, издание Le Parisien цитирует неназванного медработника клиники из отделения кардиологии, заявившего, что Шумахер находится в сознании. Также известно, что Шумахера посетил бывший босс команды Ferrari «Формулы-1» Жан Тодт, пробывший у больного 45 минут.

Напомним, что за несколько дней до своего 45-летия, 29 декабря 2013 года, семикратный чемпион Формулы-1 получил тяжелейшую травму головного мозга во время катания на горных лыжах во французских Альпах. Проведенное расследование, основанное на изучение записи с камеры на шлеме спортсмена, показало, что Михаэль пытался сбросить скорость, чтобы предотвратить падение. Но в какой-то момент его лыжи вошли в соприкосновение с камнем, «Шуми» потерял равновесие и отлетел на десяток метров в сторону, ударившись о камень головой. От неминуемой гибели его спас шлем.

После аварии Шумахера поместили в искусственную кому, из которой, судя по имеющейся информации, он вышел. За Шумахером ухаживали в его швейцарском доме возле Женевского озера в с сентября 2014 года – этим занимается полтора десятка медработников (а семье уход за ним еженедельно обходится в 130 тыс евро). По словам его адвоката Феликса Дамма, по состоянию на осень 2016-го гонщик не мог не только самостоятельно ходить, но даже стоять с чужой помощью. Многие медицинские эксперты высказывали сомнение, что даже в самом лучшем случае Михаэлю удастся полностью восстановиться.

В клинике Жоржа Помпиду, согласно информации прессы, пострадавший гонщик (под вымышленным именем) в этом году уже побывал по меньшей мере дважды. В обоих случаях его доставляли на вертолете из Швейцарии.

По данным этого издания, легендарного гонщика принимал кардиохирург Филип Менаше. Этот 69-летний профессор известен тем, что провел первую в мире отперацию по трансплантации эмбриональных клеток пациенту с сердечной недостаточностью в 2014 году. И есть надежды на то, что этот врач сможет помочь выздоровлению Шумахера. Сообщается, что не так давно Михаэль столкнулся с некими новыми проблемами со здоровьем, из-за чего пришлось отложить курс лечения в клинике Жоржа Помпиду до начала этой недели и до возвращения профессора Менаше из отпуска. Кардиохирург заявил, что детали лечения пациента останутся в тайне из-за требований медицинской конфиденциальности.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ляна ЖИЛОВА, врач-невролог НПЦ интервенционной кардиоангиологии и кардиологии, к.м.н.:

— Кома — это один из видов нарушения сознания, когда повреждаются особые структуры головного мозга и полностью отсутствует контакт больного с окружающим миром. Причины ее возникновения разные — от отравления, черепно-мозговой травмы до опухолей центральной нервной системы. Основной симптом — у человека отсутствует реакция даже на сильные раздражители.

Важное значение имеет скорость развития симптомов и возраст больного. Если это человек молодой и кома случается на фоне полного здоровья, то восстановление функций более вероятно. У пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца и сосудов, у кого кома случилась на фоне инсульта или инфаркта или других причин, восстановление идет сложнее.

— Кто-то считает, что коматозное состояние настолько глубокое, что пациента невозможно из него вывести даже с помощью интенсивной стимуляции. Хотя по сообщениям прессы легендарный гонщик Шумахер, якобы, вышел из комы после почти шести лет и начал ходить... Но известна всем история с генералом Романовым, который несмотря на все усилия российских медиков, находился в коме почти 20 лет, и не вышел на нормальное состояние...

– Человек в коме не может находиться ни шесть, ни 20 лет, а только примерно полгода. После он выходит в вегетативное состояние: может открывать глаза, у него восстанавливается собственное дыхание, у кого-то — восстанавливается сознание, но отсутствуют мыслительные функции. И за таким пациентом требуется постоянный уход.

Если говорить об излечении (или не излечении) после комы такого больного, то все зависит от тяжести нарушения сознания и от скорости принятых мер. Есть шкала Глазко, на основе которой можно быстро определить тяжесть состояния больного, выстроить схему неотложных лечебных мер и даже прогнозировать исход заболевания. Из современной терапии в мире используются стволовые клетки. Но в России в протоколах лечения их нет.