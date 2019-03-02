Ольга Бузова призналась, что мечтает о качественном сексе. Меж тем, оказалось, что поющая телеведущая не одинока в своих желаниях – большинство отечественных артисток испытывают дефицит интимных ласк.
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Известный блогер Лена Миро считает, что у любой женщины есть проблемы с сексом. По мнению обозревательницы, известные дамы в этом вопросе не исключение.

"Вот от хорошей ли половой жизни Земфира любит Ренату Литвинову? Не от вечного ли ****** Ани Лорак связалась с турецким Малкочаглу? Даже Алла Борисовна Пугачева тридцать лет прикрывает своим 70-летним телом Киркоровых и Галкиных!" – рассуждает Миро в личном ЖЖ.

Лена сообщила также, что именно из-за неудовлетворенности Юлия Началова употребляет алкоголь, а Анна Седокова "раскабанела". "Вот Бузова, как говорят, сильно бухает. Пьет и Бородина, глотая слезы обид от измен омаров, сующих щупальца куда ни попадя", – пишет блогер.

Миро уверена, что, употребляя спиртосодержащие вещества, женщины пытаются компенсировать свою половую тоску, Пугачева и Бузова буквально топят горе в стакане. Алкоголь и наркотики – вечные спутники несчастных в личной жизни дам.

Напомним, что на днях Ольга Бузова во время вручения премии "Золотая дорожка" посетовала на отсутствие интима. Лолита Милявская, вручая поющей телеведущей статуэтку победителя, призвала брать пример с Ольги, отметив как много та работает. В ответ Бузова заявила, что трудится уже 16 лет, и это перестало приносить ей удовольствие, теперь звезда мечтает только о хорошем сексе.

Dni.ru
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