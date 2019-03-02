Известный блогер Лена Миро считает, что у любой женщины есть проблемы с сексом. По мнению обозревательницы, известные дамы в этом вопросе не исключение.
"Вот от хорошей ли половой жизни Земфира любит Ренату Литвинову? Не от вечного ли ****** Ани Лорак связалась с турецким Малкочаглу? Даже Алла Борисовна Пугачева тридцать лет прикрывает своим 70-летним телом Киркоровых и Галкиных!" – рассуждает Миро в личном ЖЖ.
Лена сообщила также, что именно из-за неудовлетворенности Юлия Началова употребляет алкоголь, а Анна Седокова "раскабанела". "Вот Бузова, как говорят, сильно бухает. Пьет и Бородина, глотая слезы обид от измен омаров, сующих щупальца куда ни попадя", – пишет блогер.
Миро уверена, что, употребляя спиртосодержащие вещества, женщины пытаются компенсировать свою половую тоску, Пугачева и Бузова буквально топят горе в стакане. Алкоголь и наркотики – вечные спутники несчастных в личной жизни дам.
Напомним, что на днях Ольга Бузова во время вручения премии "Золотая дорожка" посетовала на отсутствие интима. Лолита Милявская, вручая поющей телеведущей статуэтку победителя, призвала брать пример с Ольги, отметив как много та работает. В ответ Бузова заявила, что трудится уже 16 лет, и это перестало приносить ей удовольствие, теперь звезда мечтает только о хорошем сексе.
Пять мифов и правда о Лайме Вайкуле в преддверии 65-летнего юбилея (1)
Уже ставшая легендой латвийская поп-звезда Лайма...
Двое мужчин обвинили Майкла Джексона в сексуальных преступлениях
Двое мужчин в интервью Би-би-си рассказали, как они,...
Мечтающие об интиме Пугачева и Бузова топят горе в стакане (3)
Ольга Бузова призналась, что мечтает о качественном...
ВИДЕО: Российская продавщица нокаутировала покупателя и покорила сердца иностранцев (6)
Российская продавщица, отправившая в нокаут...
Петросян отказался оплачивать счета за квартиру, где живет Степаненко (1)
1 марта прошло заседание суда о разделе имущества...
TOP новостей
Еда на ярмарке Казюкаса: сколько стоят традиционные лакомства? (211)
Традиционная ярмарка Казюкаса в первые выходные марта...
В Паланге открыт современный бассейн: цены и эксклюзивные технологии (11)
В Паланге открыт 25-метровый современный бассейн с...
Maxima подготовила новинку: кошелек можно будет оставлять дома (13)
Ни дисконтной карты, ни платежной карты, ни денег. При...
Синоптик: основные черты приближающейся весны налицо – это перепады температуры (1)
Этой зимой можно было не раз увидеть признаки весны,...
Евросоюз готов к уступкам Лондону в соглашении о "Брекзите" (16)
Европейский Союз готов согласиться с отсрочкой выхода...