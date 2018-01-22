Мазур озвучила шокирующую цитату Цымбалюк-Романовской: когда он умрет?

На этом Элина Мазур решила не останавливаться. Она приняла участие в съемках программы “Новые русские сенсации”. Женщина поведала, как зарождался заговор против Джигарханяна и создавался образ Виталины, как интеллигентной и скромной дамы. Также она раскрыла истинную правду о фиктивном интересном положении Цымбалюк-Романовской.

“У нас родилась идея сообщить о беременности Виталины. А поскольку она порой делала очень странные вещи и давала несвязные комментарии, я решила куда-нибудь ее отправить. В результате, Виталина уехала в Грузию, и мы распространили новость, что она там лежит на сохранении. Однако она решила вернуться в Россию без моего ведома. И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина якобы находится в Санкт-Петербурге и собирается делать аборт. Я, конечно, была в шоке”, — вспомнила Элина.

По мнению Мазур, ее план изначально был обречен на провал, поскольку Виталина часто не могла контролировать свои эмоции. Однако экс-представительница супруги Джигарханяна всеми силами старалась сделать из нее жертву в глазах общественности.

Сейчас Элина не поддерживает отношения с бывшей подругой. Женщина не обиделась на резкие высказывания Виталины, которая она произнесла в ее адрес в эфире программы “Андрей Малахов. Прямой эфир”. Также Мазур впервые рассказала истинную причину разрыва отношений с доверительницей.

“Однажды она сказала мне три слова, и они сразу же перевернули мое мнение о ней. Она спросила своим ангельским голосом: “Когда он умрет”? Я, конечно, была шокирована и сразу поняла, что ни о какой любви там речи не идет. Она желала смерти мужчине, с которым жила несколько лет, а это очень подло. Я тогда очень испугалась, ведь есть не только людской суд, но и Божий. А то, что она говорила — это определенно грех”, — заявила Мазур.

Бывшая представительница Цымбалюк-Романовской уверена, что единственной жертвой во всей этой истории является Армен Джигарханян. Она искренне переживает за здоровье артиста и намерена помочь его адвокатам вывести Виталину на чистую воду.

В эфире программы “Новые русские сенсации” Элина публично обратилась к бывшей подруге. Она отметила, что теперь им нечего обсуждать. “Ты для меня не существуешь. Сейчас я бы даже не обратила на тебя внимания и просто прошла бы мимо. Советую Виталине встать около зеркала и обратиться к самой себе. Действительно ли она ничего не стыдится в этой жизни? Может хоть это поможет ей что-то осознать”, — заявила Мазур.