Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медицинской помощью, а оттуда ее увезли в больницу в Коммунарке. В настоящее время член Совфеда проходит обследование, у нее взяты анализы. Как сообщает Telegram-канала Mash, Нарусову привезли в медицинское учреждение днем 25 марта из деревни Горки.
В комментарии RT глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться в связи с тем, что общалась с людьми, приехавшими из-за границы.
Ранее дочь Нарусовой, ведущая Ксения Собчак заявляла о том, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией COVID-19, вызванной китайским коронавирусом. К такому выводу она пришла, столкнувшись с отношением медицинских учреждений к людям, которые подозревают, что могут быть заражены коронавирусом.
TOP новостей
В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (36)
Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...
Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (55)
Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...
Представитель правительства: Вильнюс отказался изолировать людей, которые просили об этом (7)
26 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве (106)
Коронавирус подтвержден у десяти военных...
В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения (1)
В связи с тем, что коронавирус установили у трех...