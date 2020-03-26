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Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает “Пятый канал”.
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
© Фото - fedpress.ru

Женщина обратилась в одну из ведомственных больниц за медицинской помощью, а оттуда ее увезли в больницу в Коммунарке. В настоящее время член Совфеда проходит обследование, у нее взяты анализы. Как сообщает Telegram-канала Mash, Нарусову привезли в медицинское учреждение днем 25 марта из деревни Горки.

В комментарии RT глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться в связи с тем, что общалась с людьми, приехавшими из-за границы.

Ранее дочь Нарусовой, ведущая Ксения Собчак заявляла о том, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией COVID-19, вызванной китайским коронавирусом. К такому выводу она пришла, столкнувшись с отношением медицинских учреждений к людям, которые подозревают, что могут быть заражены коронавирусом.

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