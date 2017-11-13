Мать не верит в выздоровление Даны Борисовой

"Не то чтобы я не готова... Я психологически, может быть, и готова, но у меня не было ключей от квартиры, потому что у меня их забрала моя мама. Поменяла замки и не пускала меня", – пожаловалась Дана Борисова в передаче "Ты не поверишь!" При этом ведущая заявила, что, когда смогла проникнуть в квартиру, обнаружила отсутствие ценных вещей.

Борисова уверена, что ее мать намерена сдавать квартиру посторонним людям. "Много чего интересного она вынесла из моей квартиры… В мое отсутствие мама распродала многие мои вещи. Мама у меня за спиной продала мою машину за полмиллиона рублей. Она уже привела людей – хотела сдавать квартиру и на эти деньги как-то там существовать", – сообщила ведущая.

При этом Дана предположила, что мать сейчас находится в Крыму, где у нее квартира. Журналисты отправились туда, чтобы взять комментарий у самой Екатерины Ивановны. Та показала им свое жилье.

"Эту квартиру купила мне дочь, чтобы я не претендовала на долю в ее московской недвижимости. Дана говорит, будто у меня тут невероятный евроремонт. Пока я привела в порядок только кухню и ванную, денег больше нет. Думаю сейчас брать кредит. Раньше платила за квартиру Даны в Москве, но с октября перестала это делать. Пусть теперь сама", – сообщила женщина.

При этом Екатерина Ивановна подтвердила информацию Даны о том, что намеревалась сдавать апартаменты дочери, но по ее же просьбе. Якобы ведущая пришла к выводу, что недвижимость не должна пустовать в ее отсутствие. Но когда мать нашла съемщиков, это почему-то привело телеведущую в ярость. Именно поэтому в апартаменты так никто и не заехал.

"Я не выносила никакие вещи из ее квартиры. Зачем мне это? Я получаю хорошую пенсию – больше 20 тысяч рублей. Мне хватает. Машину Даны я действительно продала, но опять же по ее просьбе. У меня была доверенность от дочери, и без этого я бы ничего провернуть не смогла. У Даны всегда так: в один миг ты можешь быть для нее другом, а в другой уже становишься врагом", – констатировала мать ведущей.

По словам Екатерины Ивановны, для нее самое главное – выздоровление Даны. "Она в этой клинике всего полгода. Вернется в Москву и точно сорвется. Да пусть говорит про меня, что хочет, лишь бы больше не прикасалась к этим веществам", – заявила родительница Даны Борисовой.



