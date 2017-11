Мать не верит в выздоровление Даны Борисовой

🙏Воскресенье,мой любимый духовный день 🙃Православный храм на #самуи #данаборисова #верю🙏 Как гласит Второй шаг:»Мы пришли к убеждению,что Сила,более могущественная,чем наша собственная,может вернуть нам здравомыслие «.И третий шаг NA “Мы приняли решение препоручить нашу волю и наши жизни заботе Бога,как мы его понимали « 🌴🌴🌴🦋🦋🦋🍀🍀🍀#люблюдану❤️ #ледисовершенство☂️в @denovo.rehab @danaborisova_official @nikita_lushnikov @malakhov007 #мывместе❤️



