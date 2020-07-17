Решение старшей Спирс о контроле финансов своей дочери неоднозначно восприняли фанаты певицы. С одной стороны, мать поддерживала движение "Свободу Бритни", которое пытается помочь певице добиться самостоятельности, но с другой — некоторые считают, что это еще одна попытка родителей поп-звезды взять контроль над состоянием дочери.

На последнем заседании у здания суда собралась толпа фанатов Бритни, которые скандировали о том, что певица находится под тотальным контролем опекунов.

Певица создала фонд в 2004 году, чтобы защитить свои 60-миллионные активы и передать их в наследство сыновьям. Это единственные финансы певицы, распоряжаться которыми ее опекуны не имеют права. Фанаты обеспокоены тем, что родители Бритни Спирс систематически пытаются лишить ее всех средств для самостоятельного существования. Пользователи сети пишут, что экс-опекун и отец поп-дивы Джейми Спирс жестоко относился к дочери. Он не давал пройти ни шагу без его ведома, искусственно усугублял и так нестабильное эмоциональное состояние певицы, ради сохранения своего статуса опекуна.

Необходимость в опекунстве над уже давно взрослой Спирс возникла более десяти лет назад из-за ее проблем с психикой и употребления запрещенных веществ. В 2007 году Бритни Спирс первый раз легла на лечение в реабилитационный центр из-за употребления наркотиков. Этот и предыдущий годы довольно сложно воспринимались певицей.

В 2006 году она развелась с мужем, и между супругами началась борьба за опеку над детьми. На следующий год поп-звезда потеряла тетю, которую очень любила. Последняя травма и стала отправной точкой в постоянном лечении певицы от наркозависимости.

После первой попытки лечения в реабилитационном центре, где Бритни Спирс не пробыла и одного дня, певица прямиком направилась в парикмахерскую и побрилась наголо. Через несколько дней родственники вмешались в ее жизнь и направили на реабилитацию в другой центр. Пресса пестрила заголовками об очередном скандале с пьяной артисткой, и в итоге Бритни Спирс лишили материнских прав.

В 2008 году суд принял решение поместить певицу под опеку. На решение суда повлияло множество факторов: ненадлежащее воспитание детей, прием наркотиков и ряды административных правонарушений. Опекунство принял отец — Джейми Спирс. Он получил право управлять всеми финансовыми делами певицы, а также контролировать ее повседневную жизнь.

Бритни не могла подписывать какие-либо документы и совершать крупные покупки без ведома опекуна, а также выходить замуж и рожать детей. Кроме того, она утратила власть над собственными деньгами. В сети появлялось много предположений от поклонников певицы, что отец якобы жестоко обращался с дочерью и держал ее в клетке.

Подобные высказывания допускали и близкие певицы. Так, кузина Бритни Спирс и по совместительству ее бывший помощник прокомментировала фотографию на фан-странице Бритни, где та стоит рядом с клеткой.

"Она придумала эту концепцию, чтобы все знали, что она находится в клетке — как и сейчас — и не имеет личной свободы. Ее единственной свободой была вера в себя", — цитирует кузину The Sun.

В сентябре 2019 года Джейми Спирс отказался от опеки над Бритни, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Однако несмотря на то, что временным попечителем был назначен другой человек, Джейми все равно сохранял финансовый контроль над бизнесом дочери. Кроме того, издание The Blast пишет, что причиной могло послужить обвинение его адрес о насилии над ребенком. Экс-супруг Бритни Кевин Федерлайн подал заявление в полицию на тестя, но прокуроры отказались выдвигать обвинения против Спирса. По сообщениям СМИ, дедушка во время ссоры с внуком якобы сильно встряхнул его, но сам мальчик не пострадал. Подробности дела не раскрываются, так как потерпевшим является несовершеннолетний.

В прошлом году Бритни Спирс ходатайствовала в суде об уменьшении контроля за ней и возможности самостоятельно принимать решения. В этом же судебном заседании рассматривалось прошение матери певицы Линн Спирс о допуске к процессу опекунства. Однако суд не удовлетворил просьбы женщин. В январе 2020 года отец певицы снова взял бразды правления после временной паузы, сообщает издание TMZ.

Очередные слушания по делу о контроле над трастом и опекунстве над Бритни Спирс были переселены на 22 июля из-за пандемии COVID-19.