Маша Распутина выгнала мужа из-за лишнего веса

Супруг певицы Марии Распутиной Виктор Захаров сообщил о серьезной размолвке в семье.
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Как рассказал Захаров в беседе с изданием StarHit, жена, регулярно делающая замечания по поводу питания, выгнала его из дома после того, как во время новогодних праздников он набрал пять килограммов. "В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру. Сел на диету: теперь по утрам ем кашу, на обед и ужин — мясо или рыбу с овощами. Но, если честно, после ее слов кусок в горло не лезет", — сетует супруг звезды.

Мария Распутина сама держит жесткую диету и шесть лет назад помогла мужу похудеть на 23 килограмма. "Долго сохранял результат, а тут немного переборщил с оливье и прочими закусками. Но я же русский человек! Дочка пока не знает, что мы расстались. Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придется разводиться", — признается Захаров.

Gazeta.ru
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