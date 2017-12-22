Борисова утверждает, что Малиновская – наркоманка, и ей нужна помощь специалистов. Малиновская, в свою очередь, обвиняет Дану в травле, клевете и более того: заявляет, что именно эти публичные заявления Борисовой довели ее маму до инфаркта.
При этом Маша ответила "взаимностью", обвинив Дану в том, что она – "недоразумение, у нее отнимают ребенка, она валяется пьяная, потом соглашается на лечение и уезжает, прихватив амфетамин в лифчике".
Баттл двух блондинок устроил Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Из программы также стало известно, куда исчезла некоторое время назад эпатажная звезда шоу-бизнеса, как Машу преследовали кредиторы бывшего мужа, действительно ли Малиновская сделала неудачную пластику, и что говорят ей другие звезды шоу-бизнеса, которые сейчас переживает явно непростые времена.
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