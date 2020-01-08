Mash: В Москве избили сына сатирика Михаила Жванецкого

Сообщается, что 24-летний Дмитрий Жванецкий отдыхал с другом в ресторане на Минской улице. Затем молодые люди зашли в караоке-бар, где заступились за девушку.
Конфликт перерос в драку. Жванецкий во время потасовки травмировал ногу, а его друг получил гематомы головы и перелом носа. Оба были доставлены в больницу.
Всего у Михаила Жванецкого трое детей от разных отношений. Фамилию сатирика носит только Дмитрий. Помимо него, у Михаила Жванецкого есть сын Максим и дочь Елизавета.
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