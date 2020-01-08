Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Michailas Žvaneckis
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщается, что 24-летний Дмитрий Жванецкий отдыхал с другом в ресторане на Минской улице. Затем молодые люди зашли в караоке-бар, где заступились за девушку.

Конфликт перерос в драку. Жванецкий во время потасовки травмировал ногу, а его друг получил гематомы головы и перелом носа. Оба были доставлены в больницу.

Всего у Михаила Жванецкого трое детей от разных отношений. Фамилию сатирика носит только Дмитрий. Помимо него, у Михаила Жванецкого есть сын Максим и дочь Елизавета.

Mash: В Москве избили сына сатирика Михаила Жванецкого

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве,...

Киркоров опубликовал видео без плавок с отдыха на Мальдивах (1)

Российский певец Филипп Киркоров проводит зимние дни...

Рождественская фотография изменившейся Пугачевой поразила россиян: "моложе Галкина" (1)

Телеведущий Максим Галкин опубликовал фотографию с...

Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья (5)

Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом на...

Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете: "Зарабатываю честно" (9)

Телеведущая Ксения Собчак вслед за Ольгой Бузовой...

TOP новостей

"Зеленые стрелки" возвращаются на перекрестки городов Литвы (23)

В среду правительство Литвы разрешило навсегда...

Ответ Трампа на ракетный удар: Иран отступает, а США продолжат давление (3)

Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий...

Президент Литвы призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем (69)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал решать споры...

Пенсии в Литве станут больше уже с января (44)

С января 2020 года Фонд социального страхования (" Содра...

Украина удалила заявление о причинах крушения самолета в Иране Иран не отдаст "черные ящики" (70)

Первоначально посольство Украины в Иране объявило, что...