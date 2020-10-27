Mash: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом

Сперва до него не дозвонились, пришлось разыскивать. Сегодня удалось связаться, Петросян отправился в клинику.

"Только что говорил с Евгением Вагановичем. Чувствует он себя хорошо, температуры нет. В связи с возрастом и подозрением на ковид решил сам приехать в больницу", — рассказал нам адвокат Сергей Жорин.