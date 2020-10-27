Mash: Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом

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Легендарный комик сдал анализ на ковид в одной из столичных больниц, а 26 октября пришёл положительный результат, пишет телеграм-канал Mash.
Сперва до него не дозвонились, пришлось разыскивать. Сегодня удалось связаться, Петросян отправился в клинику.
"Только что говорил с Евгением Вагановичем. Чувствует он себя хорошо, температуры нет. В связи с возрастом и подозрением на ковид решил сам приехать в больницу", — рассказал нам адвокат Сергей Жорин.
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