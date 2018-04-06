Предварительно в закусочной, относящейся к сети недорогих ресторанов быстрого питания, был устроен флешмоб с танцами в честь возлюбленного знаменитого американского дизайнера, показами которого по традиции закрывают Недели моды в Нью-Йорке. После танцев Марк Джейкобс опустился на одно колено и попросил Чарли ДеФранческо выйти за него.

Ранее, в среду, в своем посте в Instagram дизайнер назвал Чарли ДеФранческо "любовью всей своей жизни". Пост был опубликован по случаю дня рождения молодого человека.

Чарли ДеФранческо и Марк Джейкобс встречаются два года. По профессии молодой человек — модель, предприниматель, а также актер.