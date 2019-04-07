Мария Шарапова поучаствовала в съемках секретного голливудского проекта

"Трейлер, собственный экземпляр сценария и актерский состав, оказаться рядом с которым я никогда не предполагала. Момент, когда хочется себя ущипнуть. Как думаете, что мы снимали?" — спрасила Шарапова у своих подписчиков в "Инстаграмме".

Пятикратная победитеьница турниров "Большого шлема" сопроводила пост хэштегами #подсказокнет и #извините.

Ранее 31-летняя Шарапова снималась в эпизодах "Восьми подруг Оушена" и сериала "Миллиарды".