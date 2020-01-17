Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

По словам артистки, неизлечимую болезнь ей диагностировали еще пятнадцать лет назад, но раскрывать подробности недуга она не желает. За последнее время исполнительница хита «Чашка кофею» сильно похудела из-за болезни, однако в настоящее время ей удается держать вес под контролем.

"Моих истинных поклонников вообще не парит, в каком я весе. Их больше интересует, как я выступаю. Ну да, я худенькая, и что? Нужно об этом орать?" - заявила 54-летняя знаменитость.

Заслуженная артистка России также добавила, что с аппетитом у нее все в порядке. Но без отдыха работать трудно - уже долгое время Марина не может съездить в отпуск.

С точки зрения певицы, тяжелая болезнь не является поводом для нее уходить со сцены. Звезда также призналась, что все еще надеется встретить любимого мужчину.

Напомним, что в 2018 году в жизни Марины Хлебниковой произошла трагедия. В ночь на 1 октября умер экс-супруг певицы. Антона Логинова нашла мертвым в своей квартире сама Марина. На фоне трагических событий звезда 90-х попала в больницу с расстройством психики. Хлебникова даже не смогла присутствовать на похоронах бывшего мужа. Логинов оставил предсмертную записку, в которой написал, что Марина была смыслом ее жизни. Кроме того, мужчина подробно расписал, какие шаги необходимо предпринять после его смерти, где находится завещание, банковские счета, флешки с фонограммами другие вещи.

Хлебникову и Логинова связывали теплые отношения. Мужчина входил в состав музыкального коллектива Марины, а в последнее время также являлся ее концертным директором. В декабре 2017 года Антон перенес тяжелый инсульт. После случившегося мужчине понадобился постоянный уход, и Хлебникова забрала его жить к себе. Затем состояние Логинова начало ухудшаться. Как рассказал друг погибшего, он злоупотреблял лекарствами и пил большое количество валокордина.