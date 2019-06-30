Марина Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме

Певица Марина Хлебникова ответила на обвинения в том, что она страдает алкоголизмом. В интервью "Собеседнику" артистка рассказала, что у нее все хорошо, и что эти слухи не соответствуют действительности:
"Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу! Я жива-здорова, очень хотим скоро улететь отдыхать вместе с дочкой", — заявила Хлебникова.
Напомним, ранее певец Шура поднял эту тему в эфире шоу Анастасии Ивлеевой, а затем всех встревожил внешний вид артистки, когда она появилась на программе телеканала "Россия" "Привет, Андрей!".
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