Марина Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме

Певица все отрицает.
Фото: hlebnikova.net

Певица Марина Хлебникова ответила на обвинения в том, что она страдает алкоголизмом. В интервью "Собеседнику" артистка рассказала, что у нее все хорошо, и что эти слухи не соответствуют действительности:

"Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу! Я жива-здорова, очень хотим скоро улететь отдыхать вместе с дочкой", — заявила Хлебникова.

Напомним, ранее певец Шура поднял эту тему в эфире шоу Анастасии Ивлеевой, а затем всех встревожил внешний вид артистки, когда она появилась на программе телеканала "Россия" "Привет, Андрей!".

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