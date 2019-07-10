Марина Хлебникова: Не знаю, сколько мне еще осталось

Певица Марина Хлебникова дала интервью журналу "Караван историй", в котором откровенно рассказала о своей жизни и планах на будущее. Известно, что артистка тяжело переживает гибель своего бывшего мужа. Все заметили изменения в ее внешности и потерю веса. В последнее время Хлебникову заподозрили в том, что она страдает алкоголизмом.
По словам певицы, горе от утраты стало для нее стимулом жить дальше. Она уже подбирает новые песни для своего репертуара, участвует в съемках, собирается выпустить книгу стихотворений. Но загадывать надолго артистка не спешит из-за ее заболевания.
"Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как", – призналась Хлебникова.
На слухи об алкоголизме певица старается не обращать внимания. Поддержка настоящих и преданных поклонников ей важнее всех сплетен.
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