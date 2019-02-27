Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Отмечается, что постановку "заморозили", а на роль Башарова позвали Сергея Астахова. Организаторы мероприятия объяснили это тем, что возмущенные поведением артиста зрители не хотят покупать билеты на представление.
"То, что Башарова изгнали из спектакля "День сюрпризов" — это очередной тревожный звоночек для него. Да, у Башарова пока еще есть работа. Но это только пока", — заявил источник издания. Сам артист не стал комментировать возникшие проблемы с работой.
16 февраля его жена Елизавета Шевыркова рассказала об их расставании. По ее словам, она не верила слухам о репутации мужа, однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына Марселя. Она также выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию, но он "снова делает вид, что ничего не произошло, и все хорошо".
В декабре 2018 года стало известно, что Башаров сломал жене нос. Брат Шевырковой Федор тогда заявил, что это уже не первый подобный случай в их семье.
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