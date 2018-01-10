Марат Башаров усыновит сирийских детей из числа беженцев

По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, “попечительство заключается в ежемесячной материальной поддержке Башаровым сирийских детей”. Дети сирийских беженцев, по законам Шариата, считаются сиротами, потому что растут без отцов, сейчас они находятся в Ливане, в лагере для вынужденных пеерселенцев. При этом у мальчика шесть братьев и сестер, а у девочки — пять. Официально попечительство оформят уже в конце этого месяца, когда представители российской стороны встретятся с сирийцами, чтобы подписать соответствующие документы. С этого момента Башаров сможет перечислять деньги для Ахмада и Асму, чтобы у детей было все необходимое — еда, одежда, крыша над головой.

“Я прекрасно осведомлен о состоянии беженцев и их трудном положении. И я приложу все свои силы, чтобы жизнь сирийских детей стала чуть лучше. Мне становится страшно, когда слышу, что дети живут в палатках, спят на матрасах или даже на земле и просто недоедают”, — сказал Марат Башаров.

У Марата Башарова уже есть двое родных детей — 13-летняя дочь Амели от фактического брака с Елизаветой Круцко и сын Марсель от нынешней супруги Елизаветы Шевыркиной. Мальчику летом 2018 года исполнится два года. Актер также был женат на актрисе Екатерине Архаровой, но детей в этом браке не было. Зато случались крупные скандалы и даже драки. Так, Екатерина однажды попала в больницу с перелом носа и сотрясением головы, она заявляла о приступах жестокости Марата, о его пристрастии к алкоголю. Общественность резко осудила актера за избиение супруги, репутация Башарова была испорчена, Марат не раз извинялся за содеянное.

При этом, актеризвестен как очень трепетный отец. Он много общается с дочерью и обожает наследника, рассказывает, как счастлив быть отцом мальчика, как нянчится с ним, как мечтает, чтобы малыш поскорее вырос.

Башаров, у которого было, как он признается, счастливое детство, теперь хочет активно помогать обездоленным детям: “Я бы очень хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других стран было точно так же, как у советских школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне, друзья, живые и здоровые родители”, — сказал актер в разговоре с РИА Новости.