Марат Башаров тайно женился на экономисте

Актер решил обойтись без пышной свадьбы. Возлюбленные просто расписались в Солнцевском загсе, по месту жительства. Но совсем уж от традиций уходить не стали, Елизавета пришла на церемонию в белом платье, а Марат надел костюм, пишет "СтарХит".
"На регистрации были только родные и самые близкие. Свидетелями позвали друзей – Екатерину Стриженову и моего брата. Всего присутствовали человек 20", – рассказа новоиспеченная жена.
После официальной части гости и молодожены отправились в итальянский ресторан. "Сынишку на праздник решили не брать– оставили дома с няней. Он совсем маленький, ничего бы не понял" – поделилась Елизавета.
Рассказала девушка и о том, как Башаров сделал ей предложение. "Мы были в Праге, он встал на одно колено, подарил мне кольцо, признался в любви. Конечно, я сказала "да", – сообщила экономист.
Отметим, что в ноябре прошлого года Марат Башаров и Елизавета Шевыркова совершили бракосочетание по мусульманскому обычаю. Для Елизаветы Шевырковой обряд стал совершеннейшей неожиданностью. Когда сыну Башарова Марселю исполнилась неделя, ему нужно было пройти через имянаречение. Для этого родители позвали муллу, убедившего их в том, что нехорошо жить не венчанными. Елизавета рассказала: "Заодно и нас "поженили". Я не успела подготовиться и страшно волновалась".
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