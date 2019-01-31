Судя по всему, ведущему программы “Битва экстрасенсов” удалось вымолить прощение у Лизы. Во время мероприятия пара выглядела счастливой, держались за руку и много общались с друзьями. Видимо, разговоры о том, что третья супруга Башарова все-таки будет подавать на развод, так и останутся разговорами. Быть может, свое решение Елизавета поменяла, чтобы не разлучать отца и маленького сына Марселя, а быть может Башаров пообещал, что такого впредь не повториться.

Надо отметить, что ранее Елизавета утверждала, что ее муж является идеальным отцом, который очень много времени проводит с наследником.

View this post on Instagram A post shared by Елизавета Башарова (@elizavetabasharova) on Oct 3, 2018 at 5:33am PDT

“Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией. Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет. Понадобится папина отвертка, сам залезет в шкаф, откроет тугую дверцу и достанет. Непонятно, откуда силенки берутся”, — говорила Елизавета.

Напомним, что около трех лет назад Марат Башаров уже оказывался в эпицентре скандала из-за рукоприкладства. Тогда он сильно избил другую свою супругу Екатерину Архарову. Актриса получила перелом носа, смещение челюсти и серьезную травму головы, но не стала подавать на ведущего в полицию. Зато очень быстро оформила развод. Говорили, что все вспышки ярости у Марата происходят под воздействием алкоголя. Мол, было время, когда актер очень сильно злоупотреблял спиртным, но потом взял себя в руки.