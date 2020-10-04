Мама Ольги Бузовой откровенно охарактеризовала ухажеров дочери

Участники шоу “Битва экстрасенсов” на ТНТ в выпуске с Ольгой Бузовой заявили, что матери певицы не по душе ее возлюбленный рэпер Дава. Артистка не стала реагировать на предположения магов. А вот родительница теледивы прокомментировала ситуацию.

“Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже”, — сообщила Ирина Александровна.

При этом она ничего плохого не сказала в адрес Давида. Мама ведущей скандальной телестройки лишь подчеркнула, что почти не знакома с возлюбленным дочери. “Симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине. Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые”, — добавила родительница 34-летней певицы.

К слову, не так давно Бузова и Манукян спровоцировали слухи о расставании. Рэпер первый намекнул о проблемах в отношениях. В личном блоге он записал грустное видео, в котором рассказал, что сейчас переживает один из самых сложных этапов в жизни и попросил поклонников поддержать его.

Ольга в свою очередь удалила несколько фотографий с музыкантом. “Я думаю, что вера, любовь и надежда — это то, в чем мы больше всего нуждаемся, чего нам всем не хватает. Чтобы быть счастливым человек не так много нужно — просто любить, верить, делать добро и радоваться мелочам. Этим миром правит любовь”, — на днях написала артистка, сопроводив публикацию грустными эмодзи.