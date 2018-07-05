По словам Малахова, на Первом канале его недооценивали, тогда как к другим его коллегам относились с должным уважением. "Мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные идеи, чем люди, обремененные властью, позицией... и телефоном с кремлевской связью... А ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант – у него свой продакшн, у Лены Малышевой – свой продакшн", – пояснил шоумен в интервью программе Hard Day’s Night на телеканале "Дождь".
Малахов говорит, что в первые месяцы работы на телеканале "Россия" ему пришлось нелегко, но новый коллектив очень ему помогал и поддерживал. Сказался и большой опыт работы на телевидении. "У меня было ощущение, что я оперирующий хирург, который приехал из России в Америку и должен доказать теперь, что я вот тоже могу не хуже, чем у вас. Поэтому ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки", - рассказал телеведущий.
О заменившем его в "Пусть говорят" Дмитрии Борисове Андрей отзывается с уважением, но отмечает, что своего максимума тот еще не достиг. "Дима Борисов – потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, - говорит о коллеге Малахов, - но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло".
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