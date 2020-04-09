Малахов рассказал об опасном тренде среди богачей при пандемии коронавируса

«Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах», - сказал Малахов в интервью Teleprogramma.pro.
По его словам, среди богачей появился странный тренд: некоторые используют время самоизоляции для того, чтобы сделать пластические операции. По словам телеведущего, из-за таких нарушителей карантина ему «хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях», так как люди ставят под угрозу свои жизни.
«Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?», - возмутился Малахов.
Эти люди, считает ведущий, до сих пор полностью не осознали опасность пандемии коронавируса.
Стоит отметить, что ранее самого Малахова обвинили в том, что он подстрекает к нарушению карантина. Об этом, в частности, заявил переболевший коронавирусом певец Лев Лещенко. По словам артиста, после возвращения из США он не стал соблюдать двухнедельный карантин и пришел в студию к Андрею Малахову, потому что на этом настаивал сам ведущий. Сам певец, по его словам, хотел отказаться от участия в передаче Малахова.
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