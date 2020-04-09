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Известный телеведущий Андрей Малахов рассказал о непростой ситуации с распространением COVID-19 среди представителей элит, проживающих на Рублевке. По его словам, элитный район буквально "пылает от коронавируса", но при этом некоторые используют ситуацию странным образом.
Малахов рассказал об опасном тренде среди богачей при пандемии коронавируса
© Sputnik / Scanpix

«Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах», - сказал Малахов в интервью Teleprogramma.pro.

По его словам, среди богачей появился странный тренд: некоторые используют время самоизоляции для того, чтобы сделать пластические операции. По словам телеведущего, из-за таких нарушителей карантина ему «хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях», так как люди ставят под угрозу свои жизни.

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«Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?», - возмутился Малахов.

Эти люди, считает ведущий, до сих пор полностью не осознали опасность пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что ранее самого Малахова обвинили в том, что он подстрекает к нарушению карантина. Об этом, в частности, заявил переболевший коронавирусом певец Лев Лещенко. По словам артиста, после возвращения из США он не стал соблюдать двухнедельный карантин и пришел в студию к Андрею Малахову, потому что на этом настаивал сам ведущий. Сам певец, по его словам, хотел отказаться от участия в передаче Малахова.

MK.ru
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