Малахов рассказал об опасном тренде среди богачей при пандемии коронавируса

«Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах», - сказал Малахов в интервью Teleprogramma.pro.

По его словам, среди богачей появился странный тренд: некоторые используют время самоизоляции для того, чтобы сделать пластические операции. По словам телеведущего, из-за таких нарушителей карантина ему «хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях», так как люди ставят под угрозу свои жизни.

«Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?», - возмутился Малахов.

Эти люди, считает ведущий, до сих пор полностью не осознали опасность пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что ранее самого Малахова обвинили в том, что он подстрекает к нарушению карантина. Об этом, в частности, заявил переболевший коронавирусом певец Лев Лещенко. По словам артиста, после возвращения из США он не стал соблюдать двухнедельный карантин и пришел в студию к Андрею Малахову, потому что на этом настаивал сам ведущий. Сам певец, по его словам, хотел отказаться от участия в передаче Малахова.