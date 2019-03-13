Предполагаемый участник "Исламского государства" 20-летний уроженец Дагестана (Россия) Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена Максима Галкина, передает Meduza со ссылкой на российскую газету "Коммерсант".
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Как сообщил "Коммерсанту" адвокат обвиняемого Исрафил Гададов, Казуев отрицает, что готовил теракт. 4 марта обвиняемый рассказал на допросе, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел Максим Галкин, предложивший убить Киркорова за два миллиона рублей (27 тыс. евро по текущему курсу). По мнению Казуева, Галкин заказал убийство из ревности к певице Алле Пугачевой. Казуев согласился и получил аванс в один миллион рублей, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.

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Хидирнеби Казуев предложил допросить Киркорова, Галкина и Пугачеву и провести очные ставки с ними, но в МВД отказались, решив, что так обвиняемый затягивает расследование. Адвокат сообщил, что попросит Генпрокуратуру передать дело из МВД в СК, чтобы проверить версию Казуева.

Максим Галкин отказался от комментариев. "Это не моя тема. Я комментировать ничего не могу", — сказал он.

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