Максима Галкина использовали мошенники: "Не шлите деньги!"

Они перемонтировали ролик, и теперь Максим якобы предлагает людям получать на халяву крупные суммы денег — до ста и более тысяч, всего лишь ответив на шесть простейших вопросов о собственных предпочтениях. Правда, перед получением выигрыша надо отправить на карту 299 рублей якобы для идентификации собственной личности. Но даже эти копейки клятвенно обещают вернуть вместе с многотысячным выигрышем.

В комментариях десятки людей (понятно, специально нанятых) уверяют, что деньги, и очень крупные, они действительно получили. Но, само собой, главная вера — популярному, авторитетному, любимому зрителями Галкину! Он ведь не будет записывать видео для мошеннической схемы!

То, что известного артиста просто использовали, взяв подходящий ролик, сделанный для совершенно другой кампании, понятно не каждому. О том, как избежать обмана, читателям «МК» рассказал сам Максим Галкин.

— Это однозначно мошенничество, — прокомментировал ситуацию Максим, — какие бы конкурсы я ни проводил, там никогда и ничего не надо платить, не следует пересылать никуда никаких денег. На то это и раздача призов, что вы ничего не платите, а деньги идут от спонсоров.

— Каким образом появляются мошеннические видео и как с этим можно бороться?

— Мошенники пользуются доверчивостью людей, они берут видео и монтируют их заново удобным для себя образом. Более того, путем жалоб, которые отсылаются специально нанятыми людьми и ботами, мошенники умудряются добиваться удаления моих настоящих видео. И ставят на поддельные аккаунты якобы мои, а на деле — свои фальшивые видео. Тех, кто это делает, очень трудно вычислить и поймать. Там задействованы сложные схемы, они выводят деньги через левые кредитные карты или посредством биткоинов.

Максим Галкин призывает людей не вестись на фальшивые ролики и не перечислять деньги в надежде на крупные халявные выигрыши. «Я к этому не имею никакого отношения!» — еще раз предупреждает он. «Есть одно главное правило, по которому можно отличить мошенничество от настоящего предложения принять участие в конкурсе: если вас просят перевести деньги — это мошенничество. Все, что рекламирую я, — всегда бесплатно!» — еще раз подчеркивает телеведущий.