Максим Виторган показал трогательное фото с сыновьями

Ксения и Максим скрывают лицо Платона. В конце лета Собчак пожаловалась в Сети, что однажды один из пассажиров самолета, на котором она летела с сыном, снял малыша на камеру. Телеведущая была возмущена поведением незнакомца.

“Вот каким, интересно, надо быть человеком, чтобы долго и тщательно, исподтишка, снимать чужого ребенка? И ведь человек в бизнес-классе сидел, вроде в деньгах не так нуждался”, — возмущалась Ксения.

Собчак не раз признавалась, что рождение сына полностью изменило ее жизнь. Ксения уверяет, что малыш повлиял и на ее характер — телеведущая стала спокойнее и сдержаннее. “Природу не обманешь — удивительное чувство наполненности и некоего миссианства оставляет ощущение того, что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость — всласть!!!” — призналась звезда (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).