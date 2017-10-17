45-летний Максим Виторган порадовал подписчиков своего Instagram редким кадром — артист опубликовал фото с сыновьями: 17-летним Даниилом от первого брака с Викторией Верберг и 11-месячным Платоном, которого родила Ксения Собчак. “В чем сила, брат?” — подписал кадр Максим, пишет Cosmo.
© Instagram

Ксения и Максим скрывают лицо Платона. В конце лета Собчак пожаловалась в Сети, что однажды один из пассажиров самолета, на котором она летела с сыном, снял малыша на камеру. Телеведущая была возмущена поведением незнакомца.

“Вот каким, интересно, надо быть человеком, чтобы долго и тщательно, исподтишка, снимать чужого ребенка? И ведь человек в бизнес-классе сидел, вроде в деньгах не так нуждался”, — возмущалась Ксения.

Собчак не раз признавалась, что рождение сына полностью изменило ее жизнь. Ксения уверяет, что малыш повлиял и на ее характер — телеведущая стала спокойнее и сдержаннее. “Природу не обманешь — удивительное чувство наполненности и некоего миссианства оставляет ощущение того, что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость — всласть!!!” — призналась звезда (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Максим Виторган показал трогательное фото с сыновьями

45-летний Максим Виторган порадовал подписчиков своего...

Смерть Дмитрия Марьянова: что нужно знать о закупорке сосудов? (2)

Новость о том, что Дмитрия Марьянова не стало, появилась...

Александр Буйнов три года изменял жене с замужней коллегой

У Александра Буйнова недостатка в поклонницах не было...

Forbes признал Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы

Британская писательница Джоан Роулинг стала самой...

Дима Билан стал участником скандала на съемках шоу “Голос” (1)

В новом сезоне шоу “Голос” завершился этап слепых...

TOP новостей

В Литве начинается обнародование сообщений агентов КГБ (61)

Центр исследований геноцида и резистенции жителей...

Науседа: в Литве средняя зарплата очень небольшая (39)

По данным Eurostat, каждый третий житель Литвы живет на...

В счетах появилась новая строка расходов - оплата долгов неплательщиков (84)

Для клиентов центрального отопления – холодный душ от...

Глава Rokiškio sūris: спасибо, что переплачиваете за литовскую продукцию (5)

"Спасибо (литовским – DELFI) потребителям за то, что они...

Политический обозреватель: Lidl оскорбил 3/4 жителей Литвы (42)

Lidl оскорбил 3/4 жителей Литвы тем, что в рекламе нового...