МакSим после двенадцати лет творческой деятельности уходит в бессрочный отпуск. Причиной стали проблемы со здоровьем артистки, которые не дают ей возможности дальше гастролировать и выступать. Певица не прощается с публикой навсегда — после восстановления она намерена вновь заняться творчеством.
Из-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось отменить запланированные концерты в нескольких российских городах, также она не смогла принять участие в фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах и присутствовать на ежегодной встрече с поклонниками в свой день рождения.
Представители артистки пока не комментирует ее состояние, но уверяют, что поводов для сильного беспокойства нет. Не исключено, что в будущем МакSим предстанет перед публикой в новом качестве. Указать точные даты возвращения на сцену, однако, не представляется возможным.
Появившееся время певица также планирует посвящать дочерям — девятилетней Александре и трехлетней Марии.
Перед уходом в бессрочный творческий отпуск МакSим готовит подарок всем, кто ценит ее творчество — презентует клип на песню “Здесь и сейчас”, который выйдет в ближайшее время. В нем показана настоящая история любви, заканчивающаяся хэппи-эндом. В главных ролях снялась реальная пара — Евгений Жук и Настя Белочкина. По замыслу клипа, МакSим играет роль сторонней наблюдательницы. Кстати, Евгений ранее уже работал с артисткой — снимался в клипе на ее песню “Как летать”.
Недавно артистка признавалась “СтарХиту”, что мечтает вновь отправиться на Алтай. Она осталась под большим впечатлением от красоты природы. Не исключено, что она найдет время, чтобы осуществить свои планы. “Ездила туда несколько лет назад — эти горы невозможно сравнить ни с какими другими. Красота невероятная. Скучаю. Вообще, обожаю путешествовать по России, обожаю активный, даже экстремальный отдых”, — говорила певица.
МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
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