"Почему Грибаускайте не любит Владимира? Я видел, она летела в эконом-классе, за ней никто не сидел, может билеты не купили? Вы представляете себе Владимира в эконом-классе? В вашей Дале что-то есть", – цитирует Галкина 15min.lt.
Во время его выступления досталось и российским политикам, но плохие отношения между Грибаускайте и Путиным упоминались неоднократно. "Даля из дали посылала тра-ля-ля", – снова цитирует Галкина 15min.lt.
В своем выступлении Галкин не обошел стороной бесконечные ремонты на дорогах и сокращение времени продажи алкоголя. Правда, говоря о ремонте дорог он успокоил литовцев, сказав, что в России их вообще никто не ремонтирует.
Организаторы концерта ЗАО Bravo events сказали DELFI, что в зале было около 2000 человек. Саму критику в адрес Грибаускайте из уст Галкина они расценивают как шутку.
"Максим Галкин уважительно относится к своей аудитории и стране, в которой выступает. Сквозь призму юмора он говорит и о политике, и о музыке, и о многом другом. Мы не считаем, что он насмехался над Грибаускайте, это был актуальный для Литвы юмор", – сказали организаторы.
Они прибавили, что Галкин часто говорит о политиках: "Во время своих выступлений он часто говорит и о Путине, и о других главах государства. Политика – обычная тема, которую затрагивают комики во всем мире".
Преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс сказал DELFI, что это надо пропустить мимо ушей.
"Юмор всегда затрагивает тему политики, политических деятелей. Дилемма в другом: мы видим такую традицию, понемногу российские исполнители, певцы или юмористы ввязываются в разные скандалы. Они не только занимаются своим делом, но и делают политические заявления, осложняя положение и самих организаторов, которые их приглашают, – сказал Малюкявичюс. – Но я бы пропускал это мимо ушей, не рекламировал бы их и их политику дополнительно".
Надо ли ограничить выступления таких деятелей в Литве? "Вопрос ограничения субтильный и сложный, – сказал эксперт. – Закроешь двери, полезут через окно, закроешь окно – через дымоход полезут. Это не всегда имеет смысл, но с другой стороны – юридические вопросы всегда ясны. Если декларируют поддержку незаконных военных действий в Украине, если были концерты в Крыму и они туда въехали нелегально, не через Украину, то в таких случаях должна быть соответствующая реакция".
Он заметил, что запрет на выступления российские исполнителей показал бы "своеобразную слабость и неустойчивость".
Выступления российских исполнителей в Литве пользуются большим интересом: залы полны людей. Это Малюкявичюс расценивает как проявление ностальгии.
"Когда собираются такие аудитории, это иллюстрация наших внутренних вызовов. Большая часть зрителей ностальгирует по советскому времени, по исполнителям и юмористам советского периода. До сих пор смотрят, слушают, ходят на них. Нужны долгосрочные стратегии, чтобы изменить ситуацию. Надо, чтобы у нас было больше западного информационного пространства, – считает Малюкявичюс. – Но это вызов, который жесткими мерами не решается".
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