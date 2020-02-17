«Мой чемоданчик. Мой чемоданчик красный!» - заявила тоненьким голосом девочка. Гарри же записывал происходящее на телефон, сидя у окна в самолете, и восторгался скоростью. «Сейчас взлетим. Летим!» - весело произнес паренек.
Куда Галкин полетел с детишками, раскрывать он не стал, но поклонники предполагают, что это может быть Латвия, - излюбленное место отдыха для семьи артиста и его супруги певицы Аллы Пугачевой.
Ранее Галкин умилил пользователей сети, показав кадры, на которых Аллы Пугачева вместе с детьми встречала его с работы. Певица вместе с детишками маршировала под музыку из «Звездных войн». «Какая бригада!» - восторженно прокомментировал происходящее Галкин.
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