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Российский актер Максим Галкин выложил в сториз Instagram кадры реакции своих детей Лизы и Гарри на поездку в долгожданный отпуск. Он разместил три видео, на двух из которых запечатлена реакция сына на взлет самолета, и третье, на котором Лиза рассказывает о своем «красном чемоданчике».
Alla Pugačiova, Maksimas Galkinas ir jų dvynukai
Alla Pugačiova, Maksimas Galkinas ir jų dvynukai
© Instagram

«Мой чемоданчик. Мой чемоданчик красный!» - заявила тоненьким голосом девочка. Гарри же записывал происходящее на телефон, сидя у окна в самолете, и восторгался скоростью. «Сейчас взлетим. Летим!» - весело произнес паренек.

Куда Галкин полетел с детишками, раскрывать он не стал, но поклонники предполагают, что это может быть Латвия, - излюбленное место отдыха для семьи артиста и его супруги певицы Аллы Пугачевой.

Ранее Галкин умилил пользователей сети, показав кадры, на которых Аллы Пугачева вместе с детьми встречала его с работы. Певица вместе с детишками маршировала под музыку из «Звездных войн». «Какая бригада!» - восторженно прокомментировал происходящее Галкин.

MK.ru
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