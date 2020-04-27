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Шоумен Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор, пишет StarHit.
Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой
© Sputknik/Scanpix

По словам артиста, их пара не нуждается в подобном документе, так как отношения уже прошли испытания временем. "В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались", — заявил Галкин.

Он также рассказала, что в их семье нет понятия "твои и мои деньги", все общее. Сейчас Алла Пугачева уже практически не выступает, но она не раз говорила в интервью, что может полностью положиться на мужа, который обеспечивает все нужды своей супруги и детей.

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