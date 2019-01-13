Максим Галкин публично пристыдил внука Аллы Пугачевой

Хоть Никита Пресняков и является внуком Аллы Пугачевой и сыном Кристины Орбакайте, а также строит музыкальную карьеру, но его нельзя увидеть на крупных концертах, транслируемых на главных каналах страны. Кроме того, Пресняков не отличается скандальным нравом и никогда не был замешан в громких историях. Для многих Никита представляет интерес не как певец, а как внук Примадонны, пишет Starhit.
Никита Пресняков и Алена Краснова
© Instagram.com nuotr.

По этому поводу он высказался в своем микроблоге, опубликовав коллаж, смысл которого заключается в следующем: Пресняков хочет, чтобы его аудитория состояла исключительно из молодых продвинутых людей, а на самом деле за его жизнью следит более старшее поколение. Мыслями Никиты возмутился супруг Аллы Борисовны Максим Галкин, который написал об этом в комментариях под публикациями Преснякова.

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“Меньше думай о возрасту аудитории, больше радуйся ее наличию”, — реальность могла бы быть с пустыми креслами, — отметил Галкин.

К слову, многие из подписчиков оказались солидарны со словами Максима Галкина и признались,что несколько разочаровались в Никите, который не ценит своих слушателей.

Напомним, Никита Пресняков занимается рок-музыкой, сегодня он является солистом группы MULTIVERSE. Первый сингл музыкального коллектива вышел в феврале 2015-го, а полгода спустя группы выпустила клип, который был популярен не только в России, но и за ее пределами.

Что касается личной жизни, то несколько лет назад Никита состоял в отношениях с Аидой Калиевой. В июле 2017-го внук Примадонны женился на Алене Красновой. Несмотря на то, что Алена росла в довольно обеспеченной семье, она старается самостоятельно зарабатывать на жизнь: Краснова принимает участие в фотосессиях в качестве модели, а с недавних пор она открыла интернет-магазин модной одежды, который пользуется популярностью у ее подписчиц.

Пресняков и Краснова считаются довольно-таки примерной парой. Супруги часто публикуют в социальных сетях совместные фото и не перестают признаваться в любви друг другу. Некоторое время назад Алене приписывали беременность, однако она заявила, что они с мужем намерены повременить с вопросом о прибавлении в семье, так как им необходимо для начала пожить для себя и встать на ноги.

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